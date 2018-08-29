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29.08.2018 12:22
Рубрика: В мире

12 пострадавших в Анталье туристов выписаны из больницы

Двенадцать человек, которые пострадали в крупном ДТП в турецкой Анталье, уже выписаны из больницы. Об этом рассказали в генконсульстве РФ.

Фото: ihlas Son Dakika/ youtube.com
Генконсульство в Анталье помогает пострадавшим в ДТП россиянам

Один из туристов в настоящее время продолжает находиться в медучреждении. Он получил травму носа. Как сообщает ТАСС, ему может потребоваться операция.

Напомним, в автобус, который перевозил 25 российских туристов, врезался грузовик. Из-за удара автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате инцидента пострадали 13 человек, еще трое получили незначительные ушибы и царапины. Генконсульство в Анталье помогает пострадавшим в ДТП россиянам.

О причинах аварии пока не сообщается.

В мире Ближний Восток Турция
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