Двенадцать человек, которые пострадали в крупном ДТП в турецкой Анталье, уже выписаны из больницы. Об этом рассказали в генконсульстве РФ.

Один из туристов в настоящее время продолжает находиться в медучреждении. Он получил травму носа. Как сообщает ТАСС, ему может потребоваться операция.

Напомним, в автобус, который перевозил 25 российских туристов, врезался грузовик. Из-за удара автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате инцидента пострадали 13 человек, еще трое получили незначительные ушибы и царапины. Генконсульство в Анталье помогает пострадавшим в ДТП россиянам.

О причинах аварии пока не сообщается.