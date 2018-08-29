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Рубрика: Власть

Джабаров: Сирия должна поднять вопрос в ООН о неразмещении ПРО США

Текст: Галина Мисливская

Если США попытаются разместить в Сирии системы ПРО, власти арабской республики должны поднять этот вопрос в Совбезе ООН, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя сообщения СМИ о планах Вашингтона разместить свои системы противоракетной обороны в ряде северных регионов Сирии.

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"Это абсолютно незаконно. У США нет мандата ООН, они не имеют права находиться в Сирии, не то что создавать там какие-то военные объекты", - сказал Джабаров РИА Новости. Если эта информация подтвердится, "сирийцы должны поднимать вопрос в Совбезе ООН, это полный беспредел", считает он.

Сенатор не исключает, что информация о планах США в Сирии может оказаться правдивой, поскольку "американцы живут по своим правилам".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Система ПРО Ситуация в Сирии
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