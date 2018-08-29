СМИ сообщили о намерении США разместить системы ПРО на севере Сирии

Систему противоракетной обороны планируют развернуть США в некоторых городах северной части Сирии. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на слова экс-командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файеза Аль-Эсмера.

Как сообщает газета, Пентагон уже завершил установку трех РЛС в районах Кобани и Саррин на севере провинции Алеппо, а также развернул 13 радарных систем для наблюдения и разведки за небом Сирии.

Как отметил Аль-Эсмер, следующим шагом американской стороны будет "создание системы противоракетной обороны в регионе" для установления хаоса на территории Сирии. По его словам, США планируют размесить системы в городах Эль-Хасаке и Рмейлян.

Другое турецкое издание, Hurriyet, сообщает, что США развернули в районе сирийского города Кобани средства противовоздушной обороны, которые находятся в распоряжении курдских военных.

Ранее Минобороны РФ заявило, что Соединенные Штаты наращивают в регионе группировку носителей крылатых ракет. Это обстоятельство в российском военном ведомстве напрямую связывают с подготовкой очередной "химической" провокации в сирийской провинции Идлиб. Пентагон опроверг данную информацию.