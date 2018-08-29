Новости

Главврача камчатской больницы обвинили в хищении двух млн рублей 05:52
СМИ: Китай начал строить военно-тренировочную базу в Афганистане 05:48
СМИ сообщили о намерении США разместить системы ПРО на севере Сирии 05:42
Чертежи для создания оружия на 3D-принтерах появились в продаже в США 05:10
На Камчатке мужчина избил инспектора рыбоохраны 05:07
Один человек погиб и более 30 пострадали от взрыва бомбы на Филиппинах 04:19
Ученые рассказали о влиянии отпуска на продолжительность жизни 03:44
Мексика отказалась платить за "стену Трампа" 03:42
Россиянин заплатил 450 евро штрафа за купание в фонтане в Риме 03:33
РФ развернула мощную группировку боевых кораблей у берегов Сирии 03:20
США примут участие в межсирийских переговорах в Женеве 03:01
Гребешок спровоцировал стычку французов и англичан в Ла-Манше 02:41
"Белые каски" доставили боевикам в Сирии отравляющие вещества 01:56
Глава МИД Турции ответил на призыв США отказаться от покупки С-400 01:43
Приоритеты инвестирования названы для компаний из "списка Белоусова" 01:11
Минобороны: "Белые каски" доставили боевикам в Идлиб отравляющие вещества 00:50
В Киеве фанаты "Динамо" жестоко избили голландских болельщиков 00:43
Еще два вуза получили право самостоятельно присуждать ученые степени 00:17
Золотые медали выпускников будут зависеть от результатов ЕГЭ 28.08.2018
Стритрейсерам не будут ужесточать наказания 28.08.2018
20-летний комедийный актер Джэксон Оделл умер от передозировки 28.08.2018
Глушаков напомнил экс-капитану "Зенита" о проигранном споре 28.08.2018
Трамп обвинил Google, Twitter и Facebook в манипулировании пользователями 28.08.2018
Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за страховки 28.08.2018
В Крыму на трассе "Таврида" сняли на видео образование смерча 28.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 05:42
Рубрика: В мире

СМИ сообщили о намерении США разместить системы ПРО на севере Сирии

Систему противоракетной обороны планируют развернуть США в некоторых городах северной части Сирии. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на слова экс-командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файеза Аль-Эсмера.

Как сообщает газета, Пентагон уже завершил установку трех РЛС в районах Кобани и Саррин на севере провинции Алеппо, а также развернул 13 радарных систем для наблюдения и разведки за небом Сирии.

РФ развернула мощную группировку боевых кораблей у берегов Сирии

Как отметил Аль-Эсмер, следующим шагом американской стороны будет "создание системы противоракетной обороны в регионе" для установления хаоса на территории Сирии. По его словам, США планируют размесить системы в городах Эль-Хасаке и Рмейлян.

Другое турецкое издание, Hurriyet, сообщает, что США развернули в районе сирийского города Кобани средства противовоздушной обороны, которые находятся в распоряжении курдских военных.

Ранее Минобороны РФ заявило, что Соединенные Штаты наращивают в регионе группировку носителей крылатых ракет. Это обстоятельство в российском военном ведомстве напрямую связывают с подготовкой очередной "химической" провокации в сирийской провинции Идлиб. Пентагон опроверг данную информацию.

США примут участие в межсирийских переговорах в Женеве
В мире США В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии Система ПРО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ развернула мощную группировку боевых кораблей у берегов Сирии
Глава МИД Турции ответил на призыв США отказаться от покупки С-400
"Белые каски" доставили боевикам в Сирии отравляющие вещества
Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ