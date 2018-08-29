Фото: гангстер с "прической принцессы Леи" стал посмешищем в Сети

Девятнадцатилетний английский рецидивист Джозеф Лонгман, фото которого было опубликовано полицией Лондона в пятницу, сами себя наказал задолго до того, как попадется в руки правоохранителей.
Историю бандита-бедолаги поведала Daily Mail, уточняя: портрет Джозефа обнародовало отделение в Хиллингдоне. Лонгман, ранее уже нарушавший закон, на этот раз подозревается в нападении на человека и ограблении. И полиция обратилась к населению с просьбой помочь в поимке злоумышленника. Вряд ли подозревая, какую реакцию снимок разбойника вызовет у пользователей Сети.
#FugitiveFriday— Hillingdon MPS (@MPSHillingdon) 24 августа 2018 г.
Can you help us track down Joseph Longman, age 19?
He is wanted for a serious assault
If you know where he is or where we can find him, do not approach, please give us a call on 101. If you wish to remain anonymous, give @CrimestoppersUK a call on 0800 555 111 pic.twitter.com/mJecsqiIAD
Меж тем у парня - характерная прическа кренделями а-ля принцесса Лея из "Звездных войн".
Princess Leia has run into some tough times with her Rebel alliance...#StarWars #PrincessLeia pic.twitter.com/NIYGS9Dbpf— FFS Conor... (@biggie1980) 24 августа 2018 г.
Фото "звездного принца" стремительно расползлось по интернету, стало вирусным и подверглось массированному осмеянию. При этом некоторые предположили, что Лонгмана разыскивают за нападение на парикмахера, который сделал из него какого-то Микки Мауса. В связи с чем полиции советуют поискать беглого преступника в Диснейлэнде.
И хотя, по мнению пользователей, найти человека столь примечательной внешности явно не составит труда, на момент написания заметки "принц" так и не был схвачен.
Отметим: Лея Органа, в немалой степени именно благодаря своей прическе - один из наиболее узнаваемых женских образов в поп-культуре. Многократно обыгранный самыми экзотическими способами, вплоть до "проб" на ее роль брутального Дэнни Трехо.
Ну и, конечно, не стоит забывать про одну из самых соблазнительных и забавных сцен ситкома "Друзья".
Ранее мы писали, что "булочки Леи" стали в США причиной скандала.