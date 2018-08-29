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Фото: гангстер с "прической принцессы Леи" стал посмешищем в Сети

Новость 29.08.2018, 14:59 | Текст: Олег Усков

Девятнадцатилетний английский рецидивист Джозеф Лонгман, фото которого было опубликовано полицией Лондона в пятницу, сами себя наказал задолго до того, как попадется в руки правоохранителей. 

Историю бандита-бедолаги поведала Daily Mail, уточняя: портрет Джозефа обнародовало отделение в Хиллингдоне. Лонгман, ранее уже нарушавший закон, на этот раз подозревается в нападении на человека и ограблении. И полиция обратилась к населению с просьбой помочь в поимке злоумышленника. Вряд ли подозревая, какую реакцию снимок разбойника вызовет у пользователей Сети. 

Меж тем у парня - характерная прическа кренделями а-ля принцесса Лея из "Звездных войн".

Фото "звездного принца" стремительно расползлось по интернету, стало вирусным и подверглось массированному осмеянию. При этом некоторые предположили, что Лонгмана разыскивают за нападение на парикмахера, который сделал из него какого-то Микки Мауса. В связи с чем полиции советуют поискать беглого преступника в Диснейлэнде.

И хотя, по мнению пользователей, найти человека столь примечательной внешности явно не составит труда, на момент написания заметки "принц" так и не был схвачен.   

Отметим: Лея Органа, в немалой степени именно благодаря своей прическе - один из наиболее узнаваемых женских образов в поп-культуре. Многократно обыгранный самыми экзотическими способами, вплоть до "проб" на ее роль брутального Дэнни Трехо.

Ну и, конечно, не стоит забывать про одну из самых соблазнительных и забавных сцен ситкома "Друзья".

Ранее мы писали, что "булочки Леи" стали в США причиной скандала.

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