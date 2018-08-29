Глава МИД Турции ответил на призыв США отказаться от покупки С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на призыв США отказаться от приобритения российских зенитных ракетных комплексов С-400. "Мы обязаны защищать наше воздушное пространство. Это наш долг. И они должны это понимать", - заявил глава турецкого МИД.

Чавушоглу также задался вопросом, может ли Вашингтон гарантировать Анкаре продажу своих комплексов Patriot, отмечает издание Hurriyet. При этом Чавушоглу упомянул нежелание США поставлять истребители F-35.

Глава внешнеполитического ведоства призвал Соединенные Штаты "отказаться от языка угроз", если там хотят разрешить дипломатический кризис в двусторонних отношениях. "Если они говорят, что могут делать все, что им заблагорассудится, как в фильмах про ковбоев, они получат ответ", - подчеркнул Чавушоглу.

За покупку российских ЗРК С-400 США обещали ввести санкции в отношении стран по всему миру. Вашингтон выступил против подобного приобретения его союзниками и партнерами, подчеркнула ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Между тем Российская Федерация по просьбе Турции ускорит начало поставок зенитно-ракетных комплексов С-400. Производитель систем нашел возможность пойти навстречу Турецкой Республике и завершить сборку комплексов в мае 2019 года. За 2,5 миллиарда долларов Анкара получит два дивизиона ПВО. Производство техники уже началось и президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что она не останется без работы.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 способен уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. Дальность поражения – до 400 километров. Система в состоянии наносить удары в том числе и по американским самолетам, в производстве которых применяли стелс-технологии.