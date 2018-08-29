Госдума: ПРО США в Сирии могут помешать борьбе с террористами

Возможное развертывание системы противоракетной обороны США на севере Сирии может создать помехи в борьбе с терроризмом в регионе, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Развертывание системы противоракетной обороны направлено, на мой взгляд, в частности, и на поддержку в определенной степени "Исламского государства" ("ИГ", террористическая организация, запрещена в РФ)", - сказал он РИА Новости.

"ИГ", пояснил он, не обладает такими вооружениями, против которых может быть использована система противоракетной обороны. "Здесь, на мой взгляд, попытка спровоцировать и сдержать усилия по борьбе с терроризмом со стороны армии Сирийской арабской республики", - отметил депутат, добавив, что действия США могут быть направлены и против "других государств, которые выполняют задачи по борьбе с терроризмом по просьбе законно избранного правительства САР, в том числе Ирана, в частности".

Швыткин также напомнил, что США находятся в Сирии незаконно, т.к. не имеют ни мандата ООН, ни приглашения сирийских властей. И в данном случае, по его словам, Вашингтон вновь демонстрирует политику двойных стандартов, преследуя собственные интересы и игнорируя запросы мирового сообщества на стабильность в данном регионе.

"В любом случае это влечет эскалацию напряженности и возможность применения ответных действий", - заключил он.