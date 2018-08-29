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"Яндекс" прокомментировал возможную блокировку

29.08.2018,  
11:34
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Требования об удалении из поисковой выдачи "Яндекса" пиратского контента являются необоснованными, и компания намерена обжаловать их. Об этом говорится в официальном сообщении, которое поисковик распространил в среду, 29 августа.

Так, в "Яндексе" утверждают, что блокировка пиратского содержимого должна осуществляться на стороне самих сайтов, где хранится такой контент, а также на так называемых зеркалах. На поисковые системы требования блокировки не распространяются, считают в компании.

Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа

Представители "Яндекса" также подчеркнули, что поисковик работает в полном соответствии с российским законодательством. В компании добавили, что "Яндекс" будет взаимодействовать с участниками рынка, чтобы найти законное решение вопроса.

Ранее на поисковик подали в суд несколько российских телеканалов, потребовав удалить ссылки на пиратские видео, размещенные на ряде сайтов. В случае если "Яндекс" откажется сделать это до вечера 30 августа, его видеосервису грозит блокировка.

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