"Яндекс" прокомментировал возможную блокировку

Требования об удалении из поисковой выдачи "Яндекса" пиратского контента являются необоснованными, и компания намерена обжаловать их. Об этом говорится в официальном сообщении, которое поисковик распространил в среду, 29 августа.

Так, в "Яндексе" утверждают, что блокировка пиратского содержимого должна осуществляться на стороне самих сайтов, где хранится такой контент, а также на так называемых зеркалах. На поисковые системы требования блокировки не распространяются, считают в компании.

Представители "Яндекса" также подчеркнули, что поисковик работает в полном соответствии с российским законодательством. В компании добавили, что "Яндекс" будет взаимодействовать с участниками рынка, чтобы найти законное решение вопроса.

Ранее на поисковик подали в суд несколько российских телеканалов, потребовав удалить ссылки на пиратские видео, размещенные на ряде сайтов. В случае если "Яндекс" откажется сделать это до вечера 30 августа, его видеосервису грозит блокировка.