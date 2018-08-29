Кудрин: Предложения Путина сбалансируют пенсионный законопроект

Предложения президента России Владимира Путина по изменениям в пенсионное законодательство сбалансируют законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект", - написал он в Twitter.

"Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей", - добавил глава СП.