Курс доллара поднялся до 68 рублей

Доллар в начале дня на торгах Московской биржи вырос дороже 68 рублей. На 10.08 мск он рос на 25 копеек - до 68,12 рубля, евро прибавил 23 копейки - до 79,58 рубля.

"Большее опасения внушает рубль, который падает даже при дешевеющем на международной арене долларе и дорогой нефти", - говорит Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. Причин для этого несколько. Рубль все еще отыгрывает реакцию на введение санкций. Но еще больше ее усиливает уверенность инвесторов в дальнейшей девальвации рубля. Причем неважно, оправдаются эти негативные прогнозы или нет, они влияют на сегодняшнюю стоимость рубля.

Слабый курс рубля позволит наполнить бюджет, отмечает аналитик положительные моменты в росте иностранных валют, но это может увести реальную инфляцию далеко за обозначенные 4 процента.

На сдерживание курса доллара и евро работает аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Но все зависит от его результатов.