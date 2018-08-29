Президент Бразилии послал войска на границу с Венесуэлой

Новости

Гребешок спровоцировал стычку французов и англичан в Ла-Манше 02:41
"Белые каски" доставили боевикам в Сирии отравляющие вещества 01:56
Глава МИД Турции ответил на призыв США отказаться от покупки С-400 01:43
Приоритеты инвестирования названы для компаний из "списка Белоусова" 01:11
Минобороны: "Белые каски" доставили боевикам в Идлиб отравляющие вещества 00:50
В Киеве фанаты "Динамо" жестоко избили голландских болельщиков 00:43
Еще два вуза получили право самостоятельно присуждать ученые степени 00:17
Золотые медали выпускников будут зависеть от результатов ЕГЭ 28.08.2018
Стритрейсерам не будут ужесточать наказания 28.08.2018
20-летний комедийный актер Джэксон Оделл умер от передозировки 28.08.2018
Глушаков напомнил экс-капитану "Зенита" о проигранном споре 28.08.2018
Трамп обвинил Google, Twitter и Facebook в манипулировании пользователями 28.08.2018
Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за страховки 28.08.2018
В Крыму на трассе "Таврида" сняли на видео образование смерча 28.08.2018
Какие ситикары можно купить в России по цене от 330 тысяч рублей 28.08.2018
Минтранс оценит эффективность дорожного движения в регионах 28.08.2018
Власти Украины намерены до конца сентября разорвать Договор о дружбе с РФ 28.08.2018
Минспорта Украины не заплатит спортсменам за участие в соревнованиях в РФ 28.08.2018
В Крыму на предмет выбросов в Армянске проверят три предприятия 28.08.2018
Слуцкий: Антироссийская политика киевской власти уже не поможет 28.08.2018
Назначен новый министр внутренних дел Республики Крым 28.08.2018
Валаам подарит миллион рублей на восстановление церкви в Кондопоге 28.08.2018
В Москве введен план "Перехват" после разбойного нападения на водителя 28.08.2018
Собянин открыл после реконструкции ландшафтный парк "Митино" 28.08.2018
В Москве будут готовить помощников больничных священников 28.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 02:18

Президент Бразилии послал войска на границу с Венесуэлой

Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что отправил военных в штат Рорайма на границу с Венесуэлой. Силовики должны контролировать соблюдение порядка в связи с большим числом венесуэльских мигрантов, пытающихся попасть на территорию соседнего государства.

Банки Венесуэлы начали работать с новой валютой

По словам главы государства, войска должны обеспечить безопасность бразильских граждан и венесуэльских мигрантов, которые покинули свою страну. Он добавил, что это решение призвано "дополнить гуманитарную деятельность, которую федеральное правительство осуществляет уже несколько месяцев".

В последние годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось в десять раз, передает РИА Новости. Сложная остановка в стране вынуждает многих граждан покидать ее.

Власти Венесуэлы зафиксировали цены на продовольствие

Ситуация в Венесуэле обострилась из-за дефицита товаров, гиперинфляции, девальвацией национальной валюты. С июля инфляция в годовом исчислении, по оценкам парламентского комитета по финансам, достигала почти 83000 процентов. Власти страны оправдывали ситуацию действиями внутренних и внешних врагов. К концу года, согласно прогнозам МВФ, инфляция в Боливарианской Республике может достичь миллиона процентов.

Согласно сведеньям ООН, Венесуэлу покинули около 2,3 миллиона человек. В основном они едут в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Только в Колумбию, по данным местных властей, за последние полтора года из Венесуэлы перебрались более миллиона человек. "Эта трагическая ситуация сегодня затрагивает почти всю Южную Америку", - резюмировал Темер.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС
МИД предупредил о готовящейся в Сирии провокации боевиков с химоружием
Роскомнадзор прекратит блокировать Telegram по решению ФСБ
Песков объяснил важность учений "Восток-2018"
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ