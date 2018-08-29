Президент Бразилии послал войска на границу с Венесуэлой

Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что отправил военных в штат Рорайма на границу с Венесуэлой. Силовики должны контролировать соблюдение порядка в связи с большим числом венесуэльских мигрантов, пытающихся попасть на территорию соседнего государства.

По словам главы государства, войска должны обеспечить безопасность бразильских граждан и венесуэльских мигрантов, которые покинули свою страну. Он добавил, что это решение призвано "дополнить гуманитарную деятельность, которую федеральное правительство осуществляет уже несколько месяцев".

В последние годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось в десять раз, передает РИА Новости. Сложная остановка в стране вынуждает многих граждан покидать ее.

Ситуация в Венесуэле обострилась из-за дефицита товаров, гиперинфляции, девальвацией национальной валюты. С июля инфляция в годовом исчислении, по оценкам парламентского комитета по финансам, достигала почти 83000 процентов. Власти страны оправдывали ситуацию действиями внутренних и внешних врагов. К концу года, согласно прогнозам МВФ, инфляция в Боливарианской Республике может достичь миллиона процентов.

Согласно сведеньям ООН, Венесуэлу покинули около 2,3 миллиона человек. В основном они едут в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Только в Колумбию, по данным местных властей, за последние полтора года из Венесуэлы перебрались более миллиона человек. "Эта трагическая ситуация сегодня затрагивает почти всю Южную Америку", - резюмировал Темер.