Новый участок "желтой" линии метро Москвы откроют 30 августа

Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена планируют открыть завтра. Торжественная церемония с участием мэра города Сергея Собянина запланирована на 30 августа.

Как сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса, все строительные работы закончены, участок от "Рассказовки" до "Раменок" полностью подключен ко всем системам жизнеобеспечения, модулям безопасности и транспортной автоматики. Сейчас идет оформление документации, необходимой для запуска движения, это займет около суток.

Пресс-служба напоминает, что одновременный ввод сразу семи станций произойдет впервые с 30-х годов прошлого века.

Протяженность нового участка около 15 километров, он включает станции: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". В последние выходные закрывалось движение на участке "Шелепиха" - "Раменки" для подключения нового участка метро.

Станции уже обозначены на Яндекс.Картах, также из Новой Москвы запущен новый автобусный маршрут до станции метро "Рассказовка".