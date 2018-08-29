В новое дело о пытках в ярославской колонии добавили фигурантов

Следственный комитет России сообщил о задержании еще двух фигурантов громкого уголовного дела о пытках в ярославской колонии. Причем речь идет не о том деле, где более десятка надзирателей около часа издевались над заключенным Евгением Макаровым, а о другом, также возбужденном после появления в интернете видеоролика. На нем сотрудники колонии пинают, дают тычки и подзатыльники бегающим по коридору четверым заключенным. Надзиратели выстроились в живой коридор и стараются пожестче ударить каждого из пробегающих мимо них.

"В ходе следствия установлено, что 29 ноября 2016 года в исправительной колонии N 1 УФСИН России по Ярославской области (там же, где избивали Макарова) проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников исправительной колонии N 8. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи продолжают установление иных должностных лиц, участвовавших в избиении осужденных

На попавшей в интернет видеозаписи (с нагрудного видеорегистратора одного из сотрудников колонии) были опознаны сотрудники ФКУ ИК-8 Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, и суд вчера удовлетворил эти ходатайства.

В СК отметили, что продолжают следственные действия, направленные на установление иных должностных лиц, участвовавших в избиении осужденных.

Напомним, по первому уголовному делу на данный момент проходят 12 фигурантов, 11 из них содержатся в СИЗО. Заместитель начальника ИК-1 Иван Калашников отправлен под домашний арест по состоянию здоровья.

Первое видео - с избиением в аудитории Евгения Макарова - было опубликовано в июле. Сам инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии N 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, все соучастники преступления были установлены. Были отстранены от должностей 17 сотрудников колонии, где произошло преступление. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в пенитенциарных учреждениях.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить все отказные материалы, когда следователи не находили состав преступления в заявлениях об избиениях или издевательствах над заключенными. Оказалось, что ранее Евгений Макаров обращался в правоохранительные органы, и следователь даже смотрел ту самую видеозапись, но состава преступления в действиях надзирателей не разглядел.

При наличии оснований Чайка поручил инициировать уголовное преследование всех виновных должностных лиц.