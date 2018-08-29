Тайфун "Джеби" принесет в Приморье обильные дожди

Увеличение интенсивности дождей в четверг предсказали синоптики в Прморском крае. Ожидаются умеренные, а в западной половине края сильные осадки. В пятницу дожди пойдут на убыль, а к выходным погода улучшится, обещает Примгидромет.

Между тем глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что в Тихом океане сформировался новый тайфун, 22-й в этом сезоне, - "Джеби". Куда он пойдет, достигнет ли Приморья и в каком виде, синоптики обещали точно рассказать в начале будущей недели.

В связи с переполненностью рек начавшийся было 28-29 августа спад уровня воды остановится. Сохранится высокая водность реки Раздольной, прогнозируется затопление поймы глубиной до двух метров. На реках Борисовка, Казачка, Комарова и Раковка возможны дополнительные подъемы уровня воды, но опасных явлений не ожидается.

Ранее сообщалось, что подтопившая более 270 жилых домов и 247 придомовых территории вода в пяти муниципальных образованиях Приморья стала спадать. Этим воспользовались специалисты Примавтодора. Как рассказали в пресс-службе администрации края, проезд на пострадавших трассах восстанавливается. В Уссурийском городском округе это дороги к селам Линевичи, Кондратеновка, Кроуновка, Утесное. В Октябрьском районе техника вышла на подъездную дорогу к Покровке со стороны магистрали Уссурийск-Пограничный. Восстанавливается участок Уссурийск-Пограничный-Богуславка. Ведутся работы и в других муниципалитетах региона.