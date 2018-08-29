Суд отпустил вице-мэра Оренбурга под домашний арест

Обвиняемый в получении взяток вице-мэр Оренбурга Геннадий Борисов отпущен из-под стражи под домашний арест. Такое решение принял Ленинский районный суд областного центра.

Смягчение меры пресечения связано с тем, что чиновник признал свою вину.

- В ходе судебного заседания следователь пояснил, что обвиняемый в ходе дополнительного допроса признал вину по предъявленному ему обвинению, раскаялся в содеянном. В настоящее время с заместителем главы города заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, - уточнили в пресс-службе суда. - Ходатайство следственного органа удовлетворено, обвиняемому изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, что восьмого августа заместитель главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона рублей от предпринимателя. А несколько дней спустя он стал фигурантом второго уголовного дела. По версии следствия, 19 мая текущего года Борисов по предварительному сговору с главой города Араповым лично получил от гендиректора коммерческой организации взятку в 600 тысяч рублей. Большая часть этой суммы - 400 тысяч рублей - причиталась Арапову.

Борисову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки по предварительному сговору, в особо крупном размере) и пунктам "а" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Он был заключен под стражу на два месяца. Поданная защитой чиновника апелляция ранее была отклонена. Однако на сей раз суд изменил свое решение.