АО "Транснефть - Западная Сибирь" награждено корпоративным дипломом "За лучшие показатели в области качества строительства"

Новости

Участница Spice Girls стала лечиться от чрезмерного пристрастия к сексу 13:29
Скончался главный тренер гандбольного клуба "Лада" Левон Акопян 13:26
Жара в Москве побила рекорд века 13:23
На границе Крыма задержан лишенный паспорта гражданин Украины 13:15
В Москве из-за жары начали раздавать воду на семи станциях МЦК 13:15
Минтруд России утвердил порядок выдачи знака "Инвалид" 13:15
В Ярославле задымился вагон с серой 13:15
Видео: У базы стратегических подлодок США взорвали мину 13:12
В Поморье вспыхнул газопровод 13:11
Минск: Владимир Макей принял нового временного поверенного в делах США 13:05
В подмосковном Жуковском у гастарбайтера в сумке нашли 9 кг марихуаны 12:58
В Заполярье нашли четвертого погибшего на Иовском водохранилище 12:57
В Перми при взрыве топливного бака локомотива погиб сварщик 12:55
Спрос россиян на паспортные программы Кипра и Мальты вырос на 40% 12:50
Приставы компенсируют жительнице Зауралья сорванный отпуск 12:44
В Татарстане задержали подростка, подозреваемого в избиении мужчины 12:37
В Петербурге подростков задержали за беспорядки в Таврическом саду 12:35
Суд отпустил вице-мэра Оренбурга под домашний арест 12:32
В Калуге мужчину раздавило лифтом 12:32
ЦБ: Чаще всего вклады в России открывают пенсионеры 12:26
Прототип внедорожника Aurus появится в начале 2019 года 12:24
Двенадцать пострадавших в Анталье туристов выписаны из больницы 12:22
На Кубани во дворе частного дома обнаружили тело подростка 12:05
Трамп призвал ФБР принять меры в связи со взломом почты Клинтон 11:58
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по "террористам" на Урале 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 12:40
Проект: В регионах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" награждено корпоративным дипломом "За лучшие показатели в области качества строительства"

Руководство ПАО "Транснефть" отметило положительные результаты АО "Транснефть - Западная Сибирь" по реализации задач Системы менеджмента качества в строительстве по итогам 2017 года. Предприятие награждено дипломом 3-й степени "За лучшие показатели в области качества строительства".
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Деятельность организаций системы "Транснефть" оценивалась по ряду показателей: учитывалось минимальное годовое количество изменений в задания на проектирование в период выполнения строительно-монтажных работ (СМР), минимальное количество корректировок рабочей документации в период строительства. Также среди важных критериев - количество отказов в выдаче уполномоченными органами федеральной исполнительной власти разрешений на строительство объектов и их ввод в эксплуатацию.

В 2017 году АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило реконструкцию 32,5 км магистральных нефтепроводов и 24,7 км магистральных нефтепродуктопроводов. Все разрешения на строительство были получены своевременно.

Признание работы акционерного общества в области качества строительства подтвердило правильность выбранной стратегии развития по данному направлению. С 2016 года деятельность АО "Транснефть - Западная Сибирь" по строительству и реконструкции производственных объектов регулируется Политикой ПАО "Транснефть" в области качества строительства. Согласно документу, высокое качество строительно-монтажных работ определено как базовый ориентир развития отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Политикой введена в действие Система менеджмента качества в строительстве (СМКС), разработана нормативная документация, обозначены принципы взаимодействия с подрядными организациями, ведется плановая работа по снижению необоснованных затрат и потерь в строительстве. Также при реализации Программы реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения (ТПР и КР) акционерное общество контролирует качество всех этапов проектно-изыскательских и строительных работ, расширяет перечень используемых материалов отечественных производителей, постоянно повышает уровень профессиональной квалификации персонала.

Как отметил генеральный директор АО "Транснефть - Западная Сибирь" Олег Чепурной, это заслуженная награда для всех сотрудников акционерного общества. "Обеспечить высокий уровень строительства невозможно без усиления надзора, развития культуры качества, внедрения современных методов управления. Подрядные организации, с которыми мы сотрудничаем, принимают данные факты и взаимодействуют с АО "Транснефть - Западная Сибирь", соблюдая строгие требования федеральных нормативных актов и регламентов ПАО "Транснефть", - добавил Олег Чепурной.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Московский международный автомобильный салон
Минтруд России утвердил порядок выдачи знака "Инвалид"
Австрийские СМИ назвали три причины популярности Путина
Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа
Украина решила купить у США комплексы ПВО