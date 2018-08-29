АО "Транснефть - Западная Сибирь" награждено корпоративным дипломом "За лучшие показатели в области качества строительства"

Руководство ПАО "Транснефть" отметило положительные результаты АО "Транснефть - Западная Сибирь" по реализации задач Системы менеджмента качества в строительстве по итогам 2017 года. Предприятие награждено дипломом 3-й степени "За лучшие показатели в области качества строительства".

Деятельность организаций системы "Транснефть" оценивалась по ряду показателей: учитывалось минимальное годовое количество изменений в задания на проектирование в период выполнения строительно-монтажных работ (СМР), минимальное количество корректировок рабочей документации в период строительства. Также среди важных критериев - количество отказов в выдаче уполномоченными органами федеральной исполнительной власти разрешений на строительство объектов и их ввод в эксплуатацию.

В 2017 году АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило реконструкцию 32,5 км магистральных нефтепроводов и 24,7 км магистральных нефтепродуктопроводов. Все разрешения на строительство были получены своевременно.

Признание работы акционерного общества в области качества строительства подтвердило правильность выбранной стратегии развития по данному направлению. С 2016 года деятельность АО "Транснефть - Западная Сибирь" по строительству и реконструкции производственных объектов регулируется Политикой ПАО "Транснефть" в области качества строительства. Согласно документу, высокое качество строительно-монтажных работ определено как базовый ориентир развития отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Политикой введена в действие Система менеджмента качества в строительстве (СМКС), разработана нормативная документация, обозначены принципы взаимодействия с подрядными организациями, ведется плановая работа по снижению необоснованных затрат и потерь в строительстве. Также при реализации Программы реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения (ТПР и КР) акционерное общество контролирует качество всех этапов проектно-изыскательских и строительных работ, расширяет перечень используемых материалов отечественных производителей, постоянно повышает уровень профессиональной квалификации персонала.

Как отметил генеральный директор АО "Транснефть - Западная Сибирь" Олег Чепурной, это заслуженная награда для всех сотрудников акционерного общества. "Обеспечить высокий уровень строительства невозможно без усиления надзора, развития культуры качества, внедрения современных методов управления. Подрядные организации, с которыми мы сотрудничаем, принимают данные факты и взаимодействуют с АО "Транснефть - Западная Сибирь", соблюдая строгие требования федеральных нормативных актов и регламентов ПАО "Транснефть", - добавил Олег Чепурной.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"