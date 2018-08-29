В Омске четверо строителей рухнули с высоты

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения с 30-метровой высоты группы рабочих в Кировском округе города Омска. Двое упавших погибли, еще один находится в реанимации.

Несчастный случай произошел на элеваторе, расположенном на улице Бетховена, вечером 28 августа. По предварительным данным, строители на высоте укрепляли емкость для хранения зерна. Трос оборвался, и четверо рабочих с подвесной конструкцией рухнули вниз. Двое погибли на месте. Еще один с тяжелыми травмами госпитализирован. Четвертый рабочий остался жив - он не получил вреда здоровью.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ - "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - сообщает СУ СКР по Омской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Осмотр места происшествия пришлось проводить с помощью альпинистов. У подрядной организации, выполняющей строительные работы, изъята документация. Назначены необходимые экспертизы.