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29.08.2018 14:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Текст: Наталья Граф (Омск)

Резкое понижение температуры ожидается в Омской и Томской областях, а также в Забайкальском крае.

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Спасатели предупреждают, что неблагоприятные погодные явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, гибель посевов в овощеводческих хозяйствах, рост ДТП и автомобильные пробки.

- По данным "Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 31 августа по 3 сентября на территории региона ночью ожидаются заморозки до - 5 градусов, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

В Томской области, по данным синоптиков, 1 сентября местами по области при прояснениях ожидаются заморозки до - 4 градусов по Цельсию. А в восточной части Забайкальского края столбик термометра начнет опускаться вниз уже 30 августа, до - 2 градусов.

Спасатели проинформировали об ухудшении погодных условий руководителей муниципалитетов, министерств и ведомств. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации под контролем.

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