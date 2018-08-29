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29.08.2018,  
11:54
Текст: Татьяна Воробьева

Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по "террористам" на Урале

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по условным террористам на полигоне в Челябинской области. В регионе сегодня началась активная фаза учений Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2018".

"В антитеррористической операции задействовано три тысячи военных из семи стран", - передает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На учении "Мирная миссия" впервые применят полученный в Сирии опыт

По легенде, объединенная группировка освобождает поселок от "террористов". Беспилотники и экипажи Су-24МР ведут разведку позиций боевиков, затем авиация, артиллерия и штурмовые группы наносят удар по основным силам противника. Военные отработают также высадку десанта и уничтожение отступающих бандформирований.

В операции задействованы вертолеты и самолеты Казахстана, Китая и России - в общей сложности более 50 машин.

За операцией наблюдают начальники генштабов вооруженных сил стран ШОС. На Чебаркульский полигон прибыли делегации всех входящих в коалицию государств - Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Белоруссии.

Напомним, "Мирная миссия" начала 22 августа и закончится 29-го. В международных учениях задействовано около 500 единиц техники. Индии и Пакистан дебютируют в масштабной тренировке. Также впервые в этом году в учениях будет применен полученный в Сирии боевой опыт.

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