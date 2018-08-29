Renault представила в Москве бюджетных конкурентов внедорожных Lada

На Московском международном автосалоне состоялась премьера внедорожных версий Renault Logan, Sandero и Dokker. Первый автомобиль является, по сути, конкурентом российской Lada Vesta Cross, второй - еще не представленного официально Xray Cross. Соперником третьего можно назвать приподнятый Largus.

Хотя, конечно, семейство Stepway на стенде Renault на ММАС-2018 оказалось в тени блистательного купе-кроссовера Arkana, на эти автомобили тоже стоит обратить внимание. Logan и Sandero недавно обновились, и их кроссовые версии созданы уже на базе фейслифтинговых моделей. Главные их отличия - новая оптика со светодиодными С-образными дневными ходовыми огнями, фирменная решетка радиатора с хромированными элементами, пластик по всему периметру, придающий внедорожный облик, и высокий - до 195 мм - дорожный просвет, который действительно позволит выезжать туда, куда прежде владелец Logan не решился бы.

В списке оснащения стоит отметить предлагаемые опционально систему дистанционного запуска Renault Start, климат-контроль или кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла по всей поверхности (Dokker эта "фишка" не положена) и боковых зеркал, задние парктроники. В салоне появится новое эргономичное рулевое колесо, мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay, а также модернизированные подстаканники.

Автомобили получат прежние двигатели объемом 1,6 литра, форсированные до 82, 102 и 113 лошадиных сил, и работающие в паре с "механикой" и "автоматом". В городской версии City Logan и Sandero оснастят бесступенчатым вариатором. У Dokker Stepway кроме 82-сильного мотора в линейке будет и турбодизель 1.5 с отдачей в 90 л.с.

Остается добавить, что в продаже внедорожные версии популярных бюджетников появятся уже осенью. Грузопассажирский Dokker стартует в 2019-м.