Средний чек на канцтовары и ранцы снизился на 20 процентов до 2616 рублей, гласят данные "Яндекс.Кассы". В исследовании цены на товары сравнили с прошлогодним показателем, стоимость измеряли с 20 июля по 20 августа.

Самый большой средний чек за канцтовары и ранцы зафиксирован в Центральном округе - 3182 рубля. А меньше платят жители Сибири - 1279 рублей.

По данным "Яндекс.Кассы" за год цены снизились в среднем по стране на 20 процентов. Сильнее всего цены упали в Северо-Западном и Дальневосточном округах, в каждом из них на 60 процентов. А меньше всего в Приволжском и Центральном регионах - на 20 процентов и 15 процентов соответственно.

Количество поисковых запросов с 20 августа на "Яндекс.Маркете" выросло в 1,7 раза.

При этом общие расходы на подготовку детей к школе подросли. Так, средний чек за полный комплект школьника, включая одежду, составил 11 397 рублей, писала ранее "Российская газета". Собрать девочку в школу дороже - 11 713 рублей, на мальчиков уходит в среднем 11 082 рубля. Расходы семьи выросли почти на четыре процента с прошлого года.