Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей

К 2024 году средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин в прямом эфире "Первого канала".

Сейчас средняя пенсия в России составляет 14,4 тысячи рублей.

Министр напомнил, что президентом поставлена задача проиндексировать пенсии в 2019 году на 7 процентов. Это в два раза больше прогнозируемой инфляции (3,5 процента). В "живых" деньгах это примерно тысяча рублей. Значит, в 2019 году средняя пенсия составит 15,4 тысячи. В дальнейшем, вплоть до 2024 года пенсия будет повышаться ежегодно темпами, опережающими инфляцию. А вот как она будет расти дальше, будет уточнено отдельной поправкой в законодательство, уточнили "Российской газете" в Минтруде.

Как ранее отмечал Топилин в интервью "РГ", тысяча рублей - это средняя сумма. Для каждого прибавка к пенсии будет индивидуальной - в зависимости от накопленных пенсионных прав.



