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29.08.2018 14:51
Рубрика: Экономика

Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей

Текст: Марина Гусенко

К 2024 году средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин в прямом эфире "Первого канала". 

Сейчас средняя пенсия в России составляет  14,4 тысячи рублей.

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Министр напомнил, что президентом поставлена задача проиндексировать пенсии  в 2019 году на 7 процентов. Это в два раза больше прогнозируемой инфляции (3,5 процента). В "живых" деньгах это примерно тысяча рублей. Значит, в 2019 году средняя пенсия составит 15,4 тысячи. В дальнейшем, вплоть до 2024 года пенсия будет повышаться ежегодно темпами, опережающими инфляцию. А вот как она будет расти дальше,  будет уточнено отдельной поправкой в законодательство, уточнили "Российской газете" в Минтруде.

Как ранее отмечал Топилин  в интервью "РГ", тысяча рублей - это средняя сумма. Для каждого прибавка к пенсии будет индивидуальной - в зависимости от накопленных пенсионных прав.

 

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Правительство Министерство труда и социальной защиты Повышение пенсий Изменение пенсионного законодательства
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