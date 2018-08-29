Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском море

Киев не скрывает, что собирается наращивать военное присутствие в Азовском море. Об этом на страничке в Facebook сообщил пресс-центр командования ВМС Украины. Ранее "РГ" писала о том, что украинский военный флот до конца летнего сезона заблокировал три стратегически важных участка акватории Азовского моря.

Речь идет о совместных командно-штабных маневрах "Шторм-2018", в которых участвуют военно-морские силы страны и другие подразделения сухопутных войск, военной авиации, спецназа, погранслужбы, нацгвардии и службы специального транспорта минобороны Украины. Украинские военные заявляют, что собираются отрабатывать "отражение атаки противника" с воздуха и моря. Для этого подразделения морской авиации переводятся на полевой аэродром, а также готовится пополнение всех видов боеприпасов. Кроме того, будет увеличена корабельная группировка, силы морпехов и артиллерии на Азовском направлении.

Еще в июне "РГ" сообщала о том, что военный флот Украины заблокировал три участка в акватории Азова до 1 сентября. Там будто бы предполагалось провести зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы. Однако эксперты "РГ" отмечали, что на такой длительный период для этих целей море обычно не "закрывают". Военные специалисты отмечали, что одна из этих зон тянется на восток от Мариуполя и огибает побережье до Новоазовска. "Не исключено, что там готовятся серьезные провокации с возможной высадкой десанта украинских силовиков", - отметил тогда источник "РГ".