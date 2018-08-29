Золотые медали в школе предложили отменить

Золотые медали не отражают реальные успехи ребенка в школе. Их можно отменить. Об этом "РГ" рассказал народный учитель России, директор школы N 548 "Царицыно" Ефим Рачевский:

"Федеральные золотые и серебряные медали сегодня никак не привязаны к реальным успехам ребенка в школе. Если вы посмотрите географическую карту России, то увидите, что соотношение выпускников и медалистов очень сильно отличается, например, в северных и южных регионах. Основная причина - необъективность оценки учебных достижений. Особенно это заметно в небольших городах, где, все друг друга знают и любят. Натянуть пятерку по математике сыну соседки? Почему бы и нет: учителю не жалко. Это вполне типичная ситуация, которая привела к тому, что медаль за последние 15 лет полностью обесценилась.

Раньше медалисты получали льготы при поступлении в вузы. Теперь, слава богу, этого нет. Сегодня у нас остался единственный объективный способ понять, как ребенок освоил школьную программу - это Единый государственный экзамен. С 2015 года он стал полностью прозрачным, честным, в нем исчезли лазейки для списывания. Поэтому предложение "привязать" золотую медаль и аттестат с отличием к результатам ЕГЭ я считаю абсолютно правильным.

Более того, я бы золотые медали вообще отменил. Судите сами. Чтобы получить высокие баллы ЕГЭ и поступить в хороший вуз, нужно действительно "вкалывать" в школе. Но это, прежде всего, инвестиции в себя, в свое будущее. Статистика показывает: чем лучше у человека образование, тем выше зарплата. Так за что же давать медаль? За то, что выпускник открыл для себя хорошие карьерные перспективы?"

Напомним, министерство просвещения разработало документ, меняющий порядок выдачи школьных аттестатов с отличием. Их, так же как и золотые медали, могут "привязать к результатам ЕГЭ и выдавать только тем ребятам, которые наберут не менее 70 баллов по русскому языку и "профильной" математике. Выпускникам, сдающим "базовую" математику, придется набрать по этому предмету все пять баллов. Зачем это нужно? В первую очередь, для того, чтобы сохранить ценность награды "За особые успехи в учении". Ее в некоторых регионах стали выдавать неоправданно часто.