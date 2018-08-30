Десантник под Владимиром погиб при прыжке с парашютом

Во Владимирской области военнослужащий одной из частей ВДВ погиб, выполняя прыжок с парашютом, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование Владимирского гарнизона.

По данным командования, 28 августа во Владимирской области проводились плановые прыжки с парашютом, во время которых произошло ЧП.

- При проведении плановых прыжков с парашютом из вертолета Ми-8 погиб военнослужащий одного из подразделений Воздушно-десантных войск. Причиной гибели стал отказ системы раскрытия купола парашюта, - говорится в сообщении.

По факту гибели десантника назначено расследование.

Еще один трагический инцидент произошел 23 августа в окрестностях владимирского города Мурома, где во время занятий по боевой подготовке на реке Ока один из военнослужащих не удержался, упал в воду и утонул. Сослуживцы пытались спасти своего товарища, однако их старания оказались безуспешными.