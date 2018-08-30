Новости

Кабмин продлил гражданам срок для перевода активов в юрисдикцию РФ 13:27
Умер Иосиф Кобзон 13:21
Скала Джонсон сыграет у Роберта Земекиса гавайского короля Камеамеа 13:05
Под Петербургом нашли склад боеприпасов времен войны 13:03
Лукашенко: Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу 13:00
Приморский силач сдвинул поезд весом 600 тонн 13:00
Крупный пожар в Реутове ликвидирован 12:57
Четвертый сезон "Мистера Робота" станет последним 12:55
В Средиземном море пройдут масштабные учения группировки сил ВМФ и ВКС 12:50
В Полоцке пройдет слет студотрядов России и Беларуси 12:45
В Дагестане после ранения двух полицейских завели дело 12:34
Гладкоствольный карабин на базе винтовки СВД создали в России 12:34
На Кубани КамАЗ с металлом опрокинулся на автобус с людьми 12:33
На телешоу Малахова актриса Бледанс избила актрису Лебедеву 12:22
Что ждет китайский концерн GAC на российском рынке 12:18
Стало известно о создании ракеты "БраМос" для подлодок 12:14
В Волгограде двух экс-полицейских заподозрили в получении взятки 12:11
На Урал доставили ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского 12:10
Россияне рассказали, как найти свою любовь 12:10
Появился трейлер и первые отзывы о новом фильме автора "Ла-Ла Ленда" 12:05
Вице-мэру Йошкар-Олы предъявили обвинение в покушении на взятку 12:04
Взрыв печи на брянском заводе произошел из-за утечки 12:03
В Москве обсудили участие японской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018 12:00
На Урале суд оправдал пенсионерку, обвиненную во встрече со СМИ 11:57
Греция выдала России воевавшего в Сирии уроженца Татарстана 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества появятся в школах
Какие новшества появятся в школах
Что нужно знать о покупке квартиры с помощью эскроу-счета
Что нужно знать о покупке квартиры с помощью эскроу-счета
В "РГ" расскажут о погоде на осень
В "РГ" расскажут о погоде на осень
30.08.2018 12:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Метан в трубах

В Орле возбуждены уголовные дела по факту серии взрывов в многоэтажке
Текст: Денис Передельский, Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7655 (192)
Дом N 11 на улице Красноармейской в Советском районе города Орла горожане прозвали нехорошим. Всего за десять дней взрывы прогремели в трех его квартирах. Предварительных версий было две: скопление метана в канализационных трубах и пробитый дымоход.
Фото: ГУ МЧС по Орловской области За десять дней сотрудниуи МЧС дважды выезжали на ликвидацию последствий взрывов в доме № 11 на Красноармейской. Фото: ГУ МЧС по Орловской области
За десять дней сотрудниуи МЧС дважды выезжали на ликвидацию последствий взрывов в доме № 11 на Красноармейской. Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Первое ЧП произошло поздним вечером 14 августа. Два взрыва в квартирах третьего подъезда - на втором и пятом этажах - прогремели почти одновременно. Пострадали двое жильцов верхней квартиры, которые были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Квартира на втором этаже была нежилой.

В Орле при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека
В Орле мужчина пострадал при третьем за 10 дней взрыве газа в доме

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - пояснила старший помощник руководителя регуправления СК России Юлия Дорофеева. - Следователи детально разберутся в обстоятельствах и примут необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли тяжкие последствия.

Спустя десять дней, 24 августа, в разгар рабочего дня взрыв прогремел в квартире на первом этаже восьмого подъезда того же дома. Там проживала многодетная семья. Вспыхнул пожар. Серьезно пострадал 42-летний хозяин квартиры, которого с ожогами доставили в больницу. Его супругу и детей помогли спасти подоспевшие полицейские. СК завел еще одно дело по той же статье.

В мэрии созвали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было решено привлечь экспертов - у местных специалистов нет оборудования, которое помогло бы проверить версию о метане. Полиция и спасатели взяли дом под круглосуточное наблюдение. Коммунальщики открыли близлежащие канализационные люки, чтобы исключить накопление метана.

Эксперты подтвердили версию о скоплении метана в канализационных трубах, которые оказались очень изношены

- Мы предложили жильцам временно переехать в помещения маневренного фонда, - уточнил первый замглавы администрации Орла Олег Минкин. - Однако никто из них предложение не принял.

По его словам, мэрия распорядилась оказать пострадавшим материальную помощь. На данный момент за нею обратились пять жильцов проблемного дома. Региональное правительство попросило помощи у столицы, и 26 августа в Орел прибыла передвижная лаборатория "Мосгаза". Специалисты обследовали все квартиры и коммуникации.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Как газовые баллоны стали угрозой для горожан

- В передвижной лаборатории имеется спектрограф, - пояснил глава администрации Орла Александр Муромский. - Он обладает возможностью разложения газовоздушной смеси на составляющие, что позволяет проводить максимально точную диагностику.

Эксперты подтвердили версию о скоплении метана в канализационных трубах. Коммуникации оказались очень изношенными.

После инцидента правительство региона распорядилось провести контроль системы газоснабжения жилых многоквартирных домов во всех муниципальных образованиях. Кроме того, чиновники попросили прокуратуру проверить управляющие компании, которые занимаются обслуживанием газораспределительных сетей.

Кстати

Первым на месте взрыва оказался сотрудник отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, младший сержант полиции Дмитрий Макаров. Он возвращался домой со службы, когда услышал громкий хлопок. У выбитого взрывом окна стояла женщина с грудным ребенком на руках. Макаров принял малыша и передал его подоспевшему коллеге - старшему сержанту Михаилу Брееву. Затем через окно забрался в квартиру и помог эвакуироваться из нее еще троим детям и их родителям.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин занял первое место в новом рейтинге Forbes
В Крыму прокомментировали анонсированные Украиной новые санкции
Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт металлов
Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину в 2018 году
Московский международный автомобильный салон
Специальный проект
Московский международный автомобильный салон