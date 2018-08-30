Дом N 11 на улице Красноармейской в Советском районе города Орла горожане прозвали нехорошим. Всего за десять дней взрывы прогремели в трех его квартирах. Предварительных версий было две: скопление метана в канализационных трубах и пробитый дымоход.

За десять дней сотрудниуи МЧС дважды выезжали на ликвидацию последствий взрывов в доме № 11 на Красноармейской. Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Первое ЧП произошло поздним вечером 14 августа. Два взрыва в квартирах третьего подъезда - на втором и пятом этажах - прогремели почти одновременно. Пострадали двое жильцов верхней квартиры, которые были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Квартира на втором этаже была нежилой.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - пояснила старший помощник руководителя регуправления СК России Юлия Дорофеева. - Следователи детально разберутся в обстоятельствах и примут необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли тяжкие последствия.

Спустя десять дней, 24 августа, в разгар рабочего дня взрыв прогремел в квартире на первом этаже восьмого подъезда того же дома. Там проживала многодетная семья. Вспыхнул пожар. Серьезно пострадал 42-летний хозяин квартиры, которого с ожогами доставили в больницу. Его супругу и детей помогли спасти подоспевшие полицейские. СК завел еще одно дело по той же статье.

В мэрии созвали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было решено привлечь экспертов - у местных специалистов нет оборудования, которое помогло бы проверить версию о метане. Полиция и спасатели взяли дом под круглосуточное наблюдение. Коммунальщики открыли близлежащие канализационные люки, чтобы исключить накопление метана.

Эксперты подтвердили версию о скоплении метана в канализационных трубах, которые оказались очень изношены

- Мы предложили жильцам временно переехать в помещения маневренного фонда, - уточнил первый замглавы администрации Орла Олег Минкин. - Однако никто из них предложение не принял.

По его словам, мэрия распорядилась оказать пострадавшим материальную помощь. На данный момент за нею обратились пять жильцов проблемного дома. Региональное правительство попросило помощи у столицы, и 26 августа в Орел прибыла передвижная лаборатория "Мосгаза". Специалисты обследовали все квартиры и коммуникации.

- В передвижной лаборатории имеется спектрограф, - пояснил глава администрации Орла Александр Муромский. - Он обладает возможностью разложения газовоздушной смеси на составляющие, что позволяет проводить максимально точную диагностику.

Эксперты подтвердили версию о скоплении метана в канализационных трубах. Коммуникации оказались очень изношенными.

После инцидента правительство региона распорядилось провести контроль системы газоснабжения жилых многоквартирных домов во всех муниципальных образованиях. Кроме того, чиновники попросили прокуратуру проверить управляющие компании, которые занимаются обслуживанием газораспределительных сетей.

Кстати

Первым на месте взрыва оказался сотрудник отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, младший сержант полиции Дмитрий Макаров. Он возвращался домой со службы, когда услышал громкий хлопок. У выбитого взрывом окна стояла женщина с грудным ребенком на руках. Макаров принял малыша и передал его подоспевшему коллеге - старшему сержанту Михаилу Брееву. Затем через окно забрался в квартиру и помог эвакуироваться из нее еще троим детям и их родителям.