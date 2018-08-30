Взрыв печи на брянском заводе произошел из-за утечки

СКР начал проверку обстоятельств аварии на заводе "Бежицкая сталь" в Брянске. После взрыва плавильной печи здесь пострадали пять человек из рабочей смены. У них ушибы, ссадины, у четверых - ожоги третьей степени.

- В 4.48 произошла утечка воды из системы охлаждения свода дуговой сталелитейной печи ДС-15. Образовалась паровая пробка, выдавившая кирпичную футеровку печного свода. Пострадали пять сталеваров, работавших у агрегата. Пострадавшие доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как средней тяжести, угрозы для жизни нет, - рассказал пресс-секретарь завода Валерий Закурдаев.

В момент взрыва в печи находилось 15 тонн металлолома, на восстановление технологического процесса предприятию понадобятся сутки. Выяснением причин аварии занимается штаб во главе с генеральным директором. Специалисты недоумевают: взорвалась одна из самых новых печей. Укомплектованный тремя ДС-15 сталелитейный цех открылся на заводе в 2013 году, все оборудование здесь - наиновейшее.

- О каком-то износе агрегата речь не идет. Возможно, заводской брак, - предположил Закурдаев.