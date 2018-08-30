В Южной Корее полиция попросила продлить арест российских моряков

Полиция Республики Корея направила в суд запрос о продлении ареста четырех российских моряков с задержанного в Пусане судна "Палладий".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова консула российского Генконсульства в Пусане Романа Быкова.

По словам Быкова, пока полиция не получила ответа на свой запрос, но когда это случится, консульство известят о решении суда.

Напомним, что о задержании танкера "Палладий" (порт приписки Владивосток) стало известно 28 августа. "Палладий" пытался покинуть иностранный порт без оформления документов после того, как был задержан береговой охраной Южной Кореи из-за долгов по зарплате морякам. Четырех членов экипажа - капитана, судовладельца, старшего механика и матроса, задержали и поместили в камеру предварительного заключения.