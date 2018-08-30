По делу о нападении в Таврическом саду задержан третий подросток

Петербургские правоохранители задержали третьего подростка, подозреваемого в нападении на прохожих в Таврическом саду. Это нигде не работающий и не учащийся 17-летний местный житель. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статьям "Побои" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Согласно материалам дела, вечером 24 августа группа подростков жестоко избила двух горожан возле одного из домов на Таврической улице.

На сегодняшний день задержаны трое несовершеннолетних хулиганов. Решается вопрос об их аресте. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Как отмечают в городском следкоме, фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей. Так, в августе следователи возбудили дело в отношении 14 подростков, обвиняемых в серии грабежей и разбоев. Их отправили по домашний арест, а сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу обращается ко всем свидетелям, очевидцам, а также потерпевшим от действий злоумышленников, владеющим важной для расследования уголовных дел информацией, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8(812)579-01-17, 8(812)579-04-35, - добавили в пресс-службе.