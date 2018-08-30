В Киеве капитана сейнера "Норд" будут судить как гражданина Украины

Капитана керченского рыболовецкого сейнера "Норд" Владимира Горбенко будут судить, как гражданина Украины. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры соседнего государства.

Дело Горбенко направлено в Апелляционный суд Киева. Ему вменяется в вину нарушение порядка въезда и выезда с "временно оккупированной территории", каковой на Украине считают Крым. Кроме того, капитана "Норда" обвиняют в незаконной ловле биоресурсов в Азовском море без украинских разрешающих документов. В тексте сообщения неоднократно подчеркивается, что Владимир Горбенко является гражданином Украины.

Ранее адвокат семи членов экипажа сейнера "Норд" Максим Могильницкий сообщил о развале в суде предъявленных пограничниками и следователями Украины обвинений против его клиентов. Пограничники после четырех попыток не смогли доказать факт незаконного пересечения моряками границы, а следователи - законность задержания экипажа.

Моряки керченского рыболовецкого сейнера "Норд" незаконно удерживаются на территории Украины с 25 марта. Членов экипажа не раз склоняли к отказу от российского гражданства в обмен на свободу. Посольство РФ на Украине оказывает морякам всю возможную правовую помощь.