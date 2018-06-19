Капитан судна "Норд" не покинет Украину до конца следствия

Капитан рыболовецкого сейнера "Норд" Владимир Горбенко, задержанный украинскими пограничниками, не будет покидать территорию Украины до окончания следствия, поскольку уверен в своей правоте. Об этом сообщила представитель керченского Рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева, передает РИА Новости.

Херсонский суд отказал следственным органам в продлении меры пресечения для Горбенко, он больше не обязан являться к следователю по первому требованию, а также может посещать Крым.

- Следствие не выполнило необходимых действий для продления обязательств и получило в суде отказ, - сказала Шевелева. - Но вне зависимости от наличия или отсутствия данного обязательства Горбенко не предпринимал и не собирается предпринимать попыток покинуть территорию Украины до окончания всех следственных действий.

- Он уверен в своей правоте и в положительном исходе всех процессов, - подчеркнула она.

Рыболовецкое судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта и отправлено в Бердянск. Капитана судна обвинили в нанесении вреда интересам страны, а также в незаконном занятии рыбным промыслом. Он был арестован, но выпущен под залог. Другие члены экипажа пытались покинуть Украину, но были остановлены в аэропорту Киева. Улететь в Минск и вернуться домой в Крым удалось только двоим морякам.