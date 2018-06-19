Украинский суд разрешил капитану "Норда" въезд в Крым

Херсонский городской суд разрешил капитану крымского судна "Норд" Владимиру Горбенко въезжать на территорию полуострова, таким образом отказав прокурорам в продлении запрета на выезд россиянина из Украины.

Прокуроры ходатайствовали о продлении на два месяца срока действия обязательств, ранее возложенных на Горбенко. Речь шла об обязательстве являться на допрос к следователю, прокурору и судье, а также не ездить в Крым. Суд мотивировал свой отказ тем, что обвинители должны подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на обвиняемого обязательств. Решение суда обжалованию не подлежит, передает ТАСС со ссылкой на реестр судебных решений Украины.

Напомним, сейнер "Норд" был задержан пограничниками Украины 25 марта. Корабль принудительно отправили в порт Бердянск. Моряков неоднократно склоняли признать себя гражданами Украины в обмен на свободу. Попытки моряков покинуть Украину не увенчались успехом. Лишь двоим членам экипажа удалось выехать в Минск, откуда они вернулись на родину. Остальным морякам возвращены их паспорта, однако возвратиться домой они все равно не могут.

Капитану судна вменяется статья 332-1 УК Украины, в которой идет речь о нарушении порядка въезда и выезда на оккупированную территорию для нанесения вреда интересам страны. Он был арестован, а потом выпущен под залог. Далее Горбенко уведомили о подозрении в совершении еще одного преступления - незаконного занятия рыбным или иным водным добывающим промыслом (статья 249 УК Украины).