На Урале суд оправдал пенсионерку, обвиненную во встрече со СМИ

В Нижнем Тагиле мировой судья Пригородного суда не нашел в действиях пенсионерки из села Покровское Ирины Куценок состава административного правонарушения. Суд определил, что женщина не совершала противоправных действий, когда расклеила в селе приглашения на встречу с журналистами, которым жители села мечтали пожаловаться на коммунальные неурядицы.

- Это первый случай на территории области, когда человека судят за вызов журналистов, - отметила Татьяна Мерзлякова, региональный уполномоченный по правам человека, которая тоже приехала в суд. - Мы не должны запрещать людям высказывать свою точку зрения.

Над разрешением коммунальных проблем жителей поселка Ирина Александровна бьется не первый год, чем изрядно досаждает чиновникам. Административное дело в отношении Куценок по статье "Организация несакционированного публичного мероприятия" возбудил местный участковый по заявлению главы поселка. По мнению составителя протокола, "незаконным мероприятием", а именно митингом, стало собрание жителей Покровского, которые с начала лета не видели горячей воды в своих домах. Глава поселка на судебное заседание не явилась, так как уехала в отпуск. Зато на защиту активистки приехали более десятка жителей Покровского.

- Поговорили, высказали претензии, - рассказала суду одна из них. - Участковый присутствовал, претензий не высказал, разойтись не предлагал.

- На каждом шагу нарушения: проблемы с отоплением, за которое отдаем ползарплаты, качество воды ужасное. А администрация никак не реагирует, - говорит другая. - Мы же не требуем ничего сверхъестественного: пусть администрация свои обязанности выполняет и все!

Судья не нашла в действиях пенсионерки состава административного нарушения.

- Извинений, думаю, ни от кого не получу, - предположила Ирина Куценок. - Продолжу добиваться решения проблем.