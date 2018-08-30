Названы версии крушения самолета в Тюменской области

Доследственная проверка по факту падения самолета-амфибии в Тюменской области продолжается. Правоохранительные органы озвучили сегодня первые версии произошедшего.

Напомним, поврежденное судно нашли накануне в озере Летнее. Выяснилось, что это частный самолет-амфибия СК 12 "Орион", который вылетел в 9.12 утра из тюменского аэропорта Плеханово.

На борту находится только пилот - 53-летний мужчина: он отправился за грибами.

"Ориентировочно в час дня самолет в районе посадки на озере Летнем перестал выходить на связь. Пилот не пострадал и от поездки в больницу отказался. Сейчас с ним работают следователи", - передает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Расследование авиационного инцидента еще идет, но основные версии происшествия уже имеются: ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность воздушного судна.