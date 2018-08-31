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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем женщину сбросили со смотровой площадки монастыря

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Со смотровой площадки монастыря в Ярославской области мужчина сбросил женщину. Об этом "РГ" сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. 

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Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 29 августа на смотровой площадке Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове Великом. Когда 43-летняя жительница Костромы любовалась видами города, к ней подошел незнакомый мужчина и ни с того ни с сего сбросил паломницу вниз.

59-летнего подозреваемого, приехавшего в Ростов Великий из Москвы, тут же задержали. Пострадавшая с многочисленными переломами доставлена в больницу.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 ("Покушение на убийство"), - сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Кристина Гузовская.

Задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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