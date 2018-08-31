В центре Москвы мопед столкнулся с автомобилем

В центре Москвы на пересечении улиц Красная Пресня и Пресненский Вал мопед столкнулся с автомобилем.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщает m24.ru. Также травмы получил водитель мопеда. Прибывшие на место врачи решали вопрос о его госпитализации.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В конце августа в Ростове-на-Дону мотоцикл, на котором находились два человека, сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате аварии все трое погибли.