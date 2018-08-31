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31.08.2018 08:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Курилах "задымился" вулкан Эбеко

Текст: Дина Непомнящая

Расположенный на острове Парамушир вулкан Эбеко, который регулярно напоминает о себе пепловыми выбросами, в пятницу днем начал "дымиться".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Столб дыма, вышедший из образовавшегося буквально год назад жерла исполина, достиг шести километров в высоту. Находящийся в семи километрах отсюда Северо-Курильск засыпало пеплом и мелкими камнями.

Как рассказал РИА Новости сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко, сейчас находиться вблизи вулкана опасно, поскольку выбросы содержат вредные вещества.

"Подобное мощное извержение не наблюдалось последние полтора года. Однако жизни жителей Парамушира ничего не угрожает - магматической составляющей нет, селевые потоки из-за отсутствия снега не ожидаются", - заверил ученый.

Повышенная активность Эбеко была отмечена еще на прошлой неделе, но выбросы достигали максимум четырех километров.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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