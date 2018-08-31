Из-за пожара есть угроза второго взрыва на заводе Свердлова в Дзержинске

Пожар, возникший в результате взрыва на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинске Нижегородской области, пока локализовать не удалось. Из-за этого сотрудники спецслужб не исключают возможности повторного взрыва.

Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Пресс-служба предприятия сообщила, что хлопок произошел в здании утилизации мин. "Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно", - говорится в информации, размещенной на сайте завода.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. По неподтвержденной пока официально информации, в результате взрыва погибли три человека, еще трое ранены.