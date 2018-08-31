СК начал проверку по факту взрыва на заводе в Дзержинске

СУ СК России по Нижегородской области начало доследственную проверку по факту взрыва на территории ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинске.

На место происшествия выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, однако на данный момент осмотр места события затруднен в связи с продолжающимися работами по ликвидации последствий взрыва. Информация о пострадавших уточняется.

Как рассказывают жители Дзержинска в соцсетях, в городе заработала система оповещения об экстренных ситуациях. По громкоговорителям сообщается, что в 09.52 по московскому времени произошел пожар в цехе, угрозы его распространения за пределы предприятия нет, людей просят сохранять спокойствие.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. По неподтвержденной пока официально информации, в результате взрыва погибли три человека, еще трое ранены. Пресс-служба предприятия сообщила, что хлопок произошел в здании утилизации мин, проводится проливка территории и здания пожарной охраной.