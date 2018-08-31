В больнице Уфы умерла девочка, на которую обрушился потолок

Пятилетняя девочка, на которую обрушился потолок в одном из домов Уфы, скончалась в больнице.

- Ребенок сразу же был госпитализирован. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти девочку не удалось, - рассказали в пресс-службе следственного комитета РБ.

Напомним, утром в частном доме произошло обрушение потолка, элементы кровли упали на спящего ребенка.

По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Также будут проверены жилищно-бытовые условия проживания семьи погибшей.