В Омске мусоровоз протаранил две "Газели", есть погибший

Сегодня утром в Омске произошло крупное ДТП на улице Лукашевича. В результате тройного столкновения автомобилей один человек погиб и десять пострадали.

- По предварительным данным, на улице Лукашевича, в районе дома №6 столкнулись две пассажирские "Газели" и мусоровоз, - сообщила "РГ" представитель УГИБДД Омской области Наталья Бобылева.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, медики и автоинспекторы. Количество пострадавших может увеличится. Причины случившегося пока неизвестны. По предварительным данным, мусоровоз поехал на красный сигнал светофора и протаранил две "Газели".