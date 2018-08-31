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Рубрика: Происшествия

СКР: Взрыва на самолете польского президента не было

Текст: Владимир Богданов
Версия польской стороны о взрыве на борту самолета Ту-154 президента Польши Качиньского проверялась и подтверждения не нашла. Об этом сегодня сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

- Все версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла. Подчеркну, что у российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего. К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжения захода на посадку, а также отсутствия должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли, - сказала она.

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Петренко также отметила, что все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования. "Поэтому проведение дополнительного осмотра фрагментов самолета - это исключительное пожелание польской стороны, которое мы готовы выполнить в рамках тесного сотрудничества при расследовании этого уголовного дела", - добавила представитель СКР.

Напомним, польские эксперты 11 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами. При их участии неоднократно проводились осмотры как места крушения самолета, так и его фрагментов. В настоящее время СКР исполняется очередной запрос компетентных органов Польши об оказании правовой помощи, с 3 по 7 сентября в их присутствии будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске. Петренко также сообщила, что криминалисты СК обеспечат применение современной криминалистической техники, которая потребуется для фиксации хода и результатов осмотра.
Она также напомнила, что расследование с самого начала имело международный характер, так как российские следователи постоянно взаимодействуют с польскими компетентными органами на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и действующего между двумя странами договора.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет (СК) Крушение самолета президента Польши
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