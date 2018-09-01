Число пострадавших в воронежском цирке увеличилось до четырех

В Воронеже число пострадавших при обрушении конструкций увеличилось до четырех.

Напомним, инцидент произошел 1 сентября в 13.15, когда на арене демонстрировалось шоу под руководством народного артиста России Тамерлана Нугзарова. По словам работников цирка, подъемная конструкция упала на манеж с четырехметровой высоты, задев артистов конного номера.

Поначалу сообщалось о трех пострадавших, но в приемном отделении воронежской больницы скорой медицинской помощи №1 ТАСС рассказали, что в лечебное учреждение были в итоге доставлены четыре человека - наездник и три воздушные гимнастки. У них подозревали черепно-мозговые травмы и переломы, однако опасения не подтвердились, и госпитализация артистам не потребовалась.

- Четверо артистов цирка со справками на руках отправлены домой. Предварительные диагнозы не подтвердились, у них разной степени ушибы, - цитирует информагентство представителя больницы.

Зрители не пострадали, цирк работает в штатном режиме. По предварительным данным, конструкция упала из-за обрыва троса.