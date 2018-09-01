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01.09.2018 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшего в горевшем Boeing пассажира перевезли в Краснодар

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

Одного из пассажиров Boeing 737-800, совершившего ночью первого сентября жесткую посадку в аэропорту Сочи, перевезли вертолетом в Краснодар.

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
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Как сообщают в министерстве здравоохранения Кубани, пострадавшего доставили в НИИ - Краевую клиническую больницу №1, где ему окажут необходимую помощь.

Всего в результате ЧП пострадали 18 человек. Трое из них госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

Напомним, что Boeing 737-800 рейсом из Москвы в Сочи совершил жесткую посадку в аэропорту города-курорта - он слетел со взлетно-посадочной полосы и загорелся. В этот момент в воздушном судне находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. К счастью, жертв среди тех, кто был в загоревшемся самолете удалось избежать. Пожар потушили всего за восемь минут, а полная эвакуация завершилась за 17 минут.

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