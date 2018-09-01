В инциденте с самолетом в Сочи пострадали 18 человек

Минздрав России уточнил число пострадавших при неудачной посадке самолета в аэропорту Сочи.

"В настоящий момент медицинская помощь оказана 18 пострадавшим, в том числе 3 детям. Госпитализировано 6 человек, в том числе 2 детей. Погибших нет", - говорится в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте Минздрава.

В министерстве добавили, что ситуация находится на личном контроле главы ведомства Вероники Скворцовой.

До этого сообщалось лишь о шести пострадавших, а также о погибшем от сердечного приступа сотруднике аэропорта. Он принимал участие в эвакуации пассажиров. Всего на борту самолета находилось 170 человек, включая шестерых членов экипажа.

Тем временем авиакомпания Utair уточнила детали происшествия. "Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следовавший рейсом UT579 Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - отмечается на официальном сайте компании.

По ее данным, лайнер скатился в русло реки, из-за чего у него разрушились стойки шасси и крыло, а затем произошло возгорание левого двигателя.

"Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет", - добавили в пресс-службе перевозчика.