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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудник аэропорта погиб после возгорания самолета в Сочи

Сотрудник сочинского аэропорта скончался в результате ЧП с самолетом Boeing 737 авиакомпании Utair. Еще пять или шесть пассажиров пострадали, сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.
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"Пять или шесть человек пострадали от угарного газа, одного ребенка задели локтем. Погиб один человек, он не был на борту: сотрудник аэропорта, дежурный, при доставке в больницу - сердечный приступ", - приводит ТАСС слова собеседника.

Напомним, в ночь с 31 августа на 1 сентября самолет, выполнявший рейс Москва - Сочи, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и ударился о бруствер. В результате Boeing развалился на несколько частей и загорелся. Пассажиры были эвакуированы, возгорание локализовано. Южное следственное управление на транспорте СКР уже ведет проверку по факту ЧП. Аэропорт уже возобновил полеты.

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