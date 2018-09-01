Сотрудник аэропорта погиб после возгорания самолета в Сочи

"Пять или шесть человек пострадали от угарного газа, одного ребенка задели локтем. Погиб один человек, он не был на борту: сотрудник аэропорта, дежурный, при доставке в больницу - сердечный приступ", - приводит ТАСС слова собеседника.

Напомним, в ночь с 31 августа на 1 сентября самолет, выполнявший рейс Москва - Сочи, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и ударился о бруствер. В результате Boeing развалился на несколько частей и загорелся. Пассажиры были эвакуированы, возгорание локализовано. Южное следственное управление на транспорте СКР уже ведет проверку по факту ЧП. Аэропорт уже возобновил полеты.