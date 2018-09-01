Названа причина возгорания самолета в аэропорту Сочи

Причиной пожара самолета Boeing 737-800 в аэропорту Сочи стало возгорание левого двигателя. Об этом в субботу утром сообщили в пресс-службе UTair.

После приземления воздушное судно с бортовым номером VQ-BJI, следующее рейсом UT579 Москва - Сочи, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

- Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.

Огонь удалось потушить силами пожарного расчета аэропорта. В момент инцидента в самолете находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Всех их удалось эвакуировать, жертв нет. О пострадавших в результате происшествия авиакомпания не сообщает.

Между тем в Минздраве России сообщили о 18 пострадавших в результате ЧП. Трое из них дети.