Появилась запись разговора пилотов горящего Boeing с диспетчерами

В Сети появилась аудиозапись переговоров пилотов воздушных бортов с диспетчерами аэропорта Сочи, а также диалог работника воздушной гавани предположительно с командиром лайнера сразу после жесткой посадки.

Первая часть записи состоит из переговоров экипажа самолетов и диспетчерами, которые сообщают о плохих погодных условиях. Далее следует диалог уже после аварийной посадки.



"Эвакуация проходит нормально у вас? Пожарные подъезжают", - говорит сотрудник аэропорта.

"Эвакуацию начали. Мы горим" - отвечает один членов экипажа.

Как сообщалось ранее, в Сочи следователи допросили пилотов Boeing 737-800, а также сотрудников аэропорта и наземных служб. Сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Среди них ошибка пилота и наземных служб, техническая неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия.