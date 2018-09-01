В Сочи следователи допросили пилотов горевшего самолета

В Сочи следователи допросили пилотов самолета Boeing 737-800, который загорелся ночью 1 сентября во время посадки, а также сотрудников аэропорта и наземных служб.

Как говорится в сообщении Следственного комитета в мессенджере "Там-Там", сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Среди них ошибка пилота и наземных служб, техническая неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Напомним, 1 сентября в 02.50 самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Внуково в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей.