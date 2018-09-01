После ЧП из аэропорта Сочи в Москву вылетел резервный самолет

Из аэропорта Сочи вылетел резервный самолет, который принял на борт пассажиров рейса до Москвы. Ранее купившие билеты на этот рейс должны были отправиться в столицу на сгоревшем самолете.

Воздушное судно вылетело в 10.11, хотя рейс должен был отправиться в 06.00. Таким образом задержка составила около четырех часов.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 1 сентября в 2.50. Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Внуково в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По предварительным данным, у него загорелся один из двигателей. Вспыхнувшую машину удалось потушить в течение 10 минут. В результате инцидента были госпитализированы 18 человек, в том числе трое детей.