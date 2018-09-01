Пострадавшие при аварии Boeing в Сочи получат страховые выплаты до 2 млн

Все пассажиры, которые получили травмы во время авиаинцидента в Сочи могут обратиться за страховыми выплатами после завершения лечения, уточнили в Всероссийском Союзе Страховщиков (ВСС).

Пострадавшим в результате жёсткой посадки Boeing-737-8AS авиакомпании "ЮТэйр" для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию "Сургутнефтегаз" документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения.

Ее размер установлен законодательством в пределах 2 миллионов рублей и зависит от тяжести полученных травм, уточнил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

ВСС сотрудничает с Фондом социального страхования (ФСС) по поддержке пострадавших и по упрощению процедур получения компенсаций, напомнили страховщики.