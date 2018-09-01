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01.09.2018 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшие при аварии Boeing в Сочи получат страховые выплаты до 2 млн

Текст: Татьяна Шадрина

Все пассажиры, которые получили травмы во время авиаинцидента в Сочи могут обратиться за страховыми выплатами после завершения лечения, уточнили в Всероссийском Союзе Страховщиков (ВСС).

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
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Пострадавшим в результате жёсткой посадки Boeing-737-8AS авиакомпании "ЮТэйр" для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию "Сургутнефтегаз" документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения.

Ее размер установлен законодательством в пределах 2 миллионов рублей и зависит от тяжести полученных травм, уточнил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

ВСС сотрудничает с Фондом социального страхования (ФСС) по  поддержке пострадавших и по упрощению процедур получения компенсаций, напомнили страховщики.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Компании Нефть и газ Сургутнефтегаз Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Авиакатастрофы
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